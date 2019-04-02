Atila Çömek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BURDUR GÖLHİSAR belediye başkan adayı olan Atila Çömek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR GÖLHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Atila Çömek isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BURDUR GÖLHİSAR adayı Atila Çömek kimdir? Bağımsız BURDUR GÖLHİSAR adayı Atila Çömek yüzde kaç oy aldı?

Atila Çömek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BURDUR GÖLHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Atila Çömek GÖLHİSAR ilçesinde % 1,06 oranında oy almıştır. GÖLHİSAR ilçesinde % 1,06 oranında oy olan Atila Çömek adlı Bağımsız adayı toplamda 94 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR GÖLHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.