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Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi"

- Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Altay maçı ile ilgili olarak mücadelede futbol adına cinayet işlendiğini söyleyerek, hakeme tepki gösterdi.

14.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:54
- Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi"
İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Altay maçı ile ilgili olarak mücadelede futbol adına cinayet işlendiğini söyleyerek, hakeme tepki gösterdi.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, maçın hakeminin kendi takımlarının önünü kestiğini vurgulayarak, "Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm taktir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti" şeklinde konuştu. Atılay Canel:

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Karagümrük, Futbol, Altay, Spor

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