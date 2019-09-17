Haberler » Spor » Haber

Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"

- Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"ANKARA - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti" dedi.

17.09.2019 03:11
- Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"
ANKARA - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti" dedi.
Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyunun başında ilk 10 dakika içerisinde 2 tane net yüzde yüz gol kaçırdık. Daha sonrasında oyun dengelendi. Geçen sezon play-off oynayan bir takıma karşı oynadık. Oyun ortada devam etti. İkinci yarıda da oyun kontrolü hem onlarda hem bizde oldu ve maç berabere bitti. Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti" şeklinde konuştu.
Atılay Canel:

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:23 Hikmet Karaman: "Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz"
03:12 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler
03:11 Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"
03:10 İlhan Palut: "Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık"
03:06 Basketbolda dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü
03:05 Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"
03:03 Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"