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Atılay Canel: "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, adım adım ilerleyerek Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

25.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:40Atılay Canel:
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, adım adım ilerleyerek Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşı karşıya geldiği 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyen Canel, "İstekli ve arzulu başladık. Bir hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek için ilerleyip 1. lige çıkmak istiyoruz. İstediğimi golleri geç bulduk. İkinci yarı ikinci golden sonra oyun rahatladı. Oyunu istediğimiz gibi hareketlendirdik. 3 ve 4'ü bulabilirdik. Eskişehirspor'a başarılar. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: İHA

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