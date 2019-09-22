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Atılay Canel: "Seksenden sonra gol yemek üzücü"

- Atılay Canel: "Seksenden sonra gol yemek üzücü"GİRESUN - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor'a konuk olan Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

22.09.2019 19:48
- Atılay Canel: "Seksenden sonra gol yemek üzücü"
GİRESUN - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor'a konuk olan Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından değerlendirmede bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "İlk yarı kafa kafaya oynandı biz buraya galibiyet için geldik. Golü de bulduk golden sonra oyundan düşer gibi olduk. Seksenden sonra gol yemek üzücü. İki puanı kaybettik düşüncesindeyim. Üzgünüz" dedi.
Atılay Canel:

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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