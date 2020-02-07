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Atılay Canel: "Son dakikada attığımız golle 1 puan aldığımız için sevinçliyiz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Hatayspor karşısında son dakikalarda buldukları golle 1 puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

07.02.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:49Atılay Canel:
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşısında son dakikalarda buldukları golle 1 puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Bizim amacımız iyi futbol oynayarak üst sıralara çıkmak. Maçın hemen başında iki tane net pozisyonumuz var. İlk yarıyı istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarıda uzaktan yediğimiz bir golle geriye düştük. Son dakikada attığımız golle 1 puan aldığımız için sevinçliyiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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