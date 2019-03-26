Atilla'dan Bağlar İlçesine Ziyaret

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesini ziyaret etti.Beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Emek ve Nükhet Coşkun caddelerinde esnafla görüşerek, hayırlı işler dileyen Atilla, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.Her ilçeye belediyecilikte en kaliteli hizmeti sunmaya gayret ettiklerini belirten Atilla, "Bağlar, en iyi hizmetlere layıktır. Huzurun hakim olduğu Bağlar ilçemizde, projelerimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizle yaptığımız görüşmelerde, taleplerini dinledik. Çözüm olmak için çalışıyoruz. Gönül belediyeciliğiyle hemşehrilerimize hizmet etmekten onur duyuyoruz." diye konuştu.Vatandaşlar ise Atilla'ya Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları için teşekkür etti.