Atilla'dan Ergani İlçesine Ziyaret

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Ergani ilçesini ziyaret etti.Atilla beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Ergani'de esnafı ziyaret etti.Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Atilla, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.Atilla daha sonra Şölen Mahallesini ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.Ardından Ahmetli Mahallesine geçen Atilla, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.Atilla, "Projelerimizi istişarelerle oluşturuyoruz. Bu sayede hemşehrilerimizin eksiklerini daha hızlı tespit edip, anında çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. İlçe otogarı, spor tesisi, sıcak asfalt, kanalizasyon ve içme suyu yatırımlarıyla daha güzel bir Ergani için çalışıyoruz." dedi.