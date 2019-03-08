Atilla'dan, Esnafa Ziyaret

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde esnafla bir araya geldi.Merkez Bağlar ilçesi Sakarya Caddesinde esnafa hayırlı işler dileyen Atilla, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.Sakarya Caddesinin ilçe için önemine değinen Atilla, "Bağlar'ın kalbi Sakarya Caddesi'nde köklü bir düzenleme yapacağız." dedi.Çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:"Esnafın görüşünü almak için iş yerlerini gezdik. İş yerlerinin evlerin altında olması nedeniyle bina sakinlerinin de görüşünü aldık. Bu caddeyi kullanan herkesle ortak bir görüşe varmak amacıyla hemşehrilerimizle istişarede bulunduk. Sakarya Caddesi Sokak İyileştirme Projesi kapsamında 700 metre cadde düzenlemesi, 70 bina dış cephe yenilemesi, 200 iş yeri dış cephe yenilemesi çalışması yapılacak. Hayırlı olsun."