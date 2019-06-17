17.06.2019 14:11
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Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan Miray Akay kimdir?

Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan Miray Akay kimdir?

Bizim Hikaye dizisiyle son olarak ekranlara gelen genç oyuncu Miray Akay, kendisi gibi oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. Peki, Miray Akay kimdir, kaç yaşında? Miray Akay sevgilisi, oynadığı diziler haberimizde.

Miray Akay, oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı ve olayın duyulmasıyla sosyal medyada tepkilerin merkezinde yer aldı. Miray Akay hayatı, biyografisi, sevgilisi…

MİRAY AKAY KİMDİR?

Genç oyuncu, 17 Temmuz 2000 tarihinde Ukrayna'da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Ukranyalı olan oyuncunun asıl adı Myroslava Kosteva Akay'dır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi bulunuyor. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okudu. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam ediyor.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Akay, 3 yaşından bu yana oyunculuk yapıyor. '' Türk Malı, Bitmeyen Şarkı, Çıplak Gerçekler''gibi televizyon dizilerin yanı sıra ''Balık ve Kelebeğin Rüyası'' filmlerinde de yer aldı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde ''Halam Geldi, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915'' filmleri sayesinde ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülünü aldı. Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisinde yer alan Akay, 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

Atilla Doğukan Türkyılmaz ile Miray Akay

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Keloğlan rolünü canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir? Oyuncu Miray Akay ile nişanlandı!Keloğlan rolünü canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir? Oyuncu Miray Akay ile nişanlandı!

Bizim Hikaye Dizisi, Genç, Magazin

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