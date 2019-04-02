Atilla Ergül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAĞCILAR belediye başkan adayı olan Atilla Ergül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde toplam 12 aday ile yarışan Atilla Ergül isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BAĞCILAR adayı Atilla Ergül kimdir? Bağımsız İSTANBUL BAĞCILAR adayı Atilla Ergül yüzde kaç oy aldı?

Atilla Ergül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAĞCILAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Atilla Ergül BAĞCILAR ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. BAĞCILAR ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Atilla Ergül adlı Bağımsız adayı toplamda 311 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.