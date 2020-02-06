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Atilla Göktuğ Taşdelen'den bronz madalya

01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen üçüncü oldu.

06.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:39Atilla Göktuğ Taşdelen'den bronz madalya
01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM sporcusu Atilla Göktuğ üçüncü oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyonada yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen 1,99'luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Taşdelen, Atletizm, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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