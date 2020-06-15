Atilla İlhan doğum günü ne zaman? Atilla İlhan neden öldü? Atilla İlhan hayatı ve biyografisi!

Attila İlhan, 15 Haziran 1925 yılında Menemen'de dünyaya geldi. Babası Muharrem Bedrettin İlhan, annesi Emine Memnune İlhan olan yazarın, Çolpan İlhan adında bir kardeşi vardı. Atilla İlhan'ın savcı olan babası şiire çok meraklı, okumayı seven, roman ve şiir kitabı koleksiyonu olan, iyi derecede Osmanlıca bilen biriydi. Atilla İlhan hayatı ve biyografisi! Atilla İlhan doğum günü ne zaman? Atilla İlhan neden öldü?

NAZIM HİKMET ŞİİRİ YAZDIĞI İÇİN OKULDAN ATILDI

Babası sayesinde edebiyata ilgi duymaya başlayan İlhan, ilk ve orta öğreniminin büyük kısmını İzmir'de tamamladı. İlk şiirlerini öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İzmir Atatürk Lisesi'nde bir kıza Nazım Hikmet şiirinden oluşan bir mektup vermiş ve yasaklı olan Nazım Hikmet şiirleri nedeniyle de okuldan atılmıştı.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖREMEZ KARARI ÇIKARILDI

Olay daha da büyüdü ve Attila İlhan 1941 yılında 3 hafta tutuklu kaldıktan sonra 2 ay hapis cezasına aldı. Tutuklu kaldığı dönemde Türkiye'nin hiç bir yerinde eğitim göremez kararı çıkınca, babası büyük uğraşlar sonucunda kararı 1944 yılında ortadan kaldırmış. 1946 yılında İstanbul Işık Lisesi'ne başladı.

NAZIM HİKMET İÇİN PARİS'E GİTTİ

Lise eğitiminin ardından, yazdığı "Cebbaroğlu Mehemmed" şiirini amcasının CHP Şiir Armağanı yarışmasına yollamasıyla ikinciliği elde etti. Bu başarı İlhan için bir dönüm noktası oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolan Attila İlhan, bu dönemde "Gün" ve "Yığın" adlı dergilerde şiirler yazdı. 1948 yılında ise ilk şiir kitabı "Duvar"ı yayımladı. Aynı yıl "Nazım Hikmet'i Kurtarma Hareketi "ne katılmak amacıyla Paris'e gitmeye karar verdi.

YAZILARI NEDENİYLE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

İlhan, Paris'te kaldığı zaman boyunca sosyal ve siyasal gözlemler yaparak, sonraki eserlerinde bunları kullandı. Ardından Türkiye'ye dönen Attila İlhan'ın, 1951 yılında "Gerçek" isimli gazetede yazdığı bir yazıdan dolayı hakkında soruşturma açıldı ve bu olaydan sonra yeniden Paris'e gitti. 1950'li yıllarda, 6 yıl boyunca sürekli İstanbul-Paris, İzmir-Paris arasında gidip gelen İlhan, Türkiye'ye tam anlamıyla döndükten sonra üniversite eğitiminin son yılında okuldan ayrıldı ve "Vatan" gazetesinde sinema eleştirmenliği yapmaya başladı.

BİLGİ YAYINEVİ'NİN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Atilla İlhan, 1957 yılında askerliğini yaptıktan sonra İstanbul'a döndü ve senaryo yazmaya başladı. Bu dönemde çalışmalarından yeterli verim alamamış ve yeniden Paris'e dönmüş. Kısa zaman sonra babasının ölüm haberini alan İlhan, temelli İzmir'e döndü. Burada "Demokrat İzmir" gazetesinin genel yayın yönetmenliğini ve aynı zamanda başyazarlığını üstlendi. 1968 yılında Biket İlhan'la evlendi ancak çift, 15 yıl süren evliliğin ardından boşandı. Ankara'ya yerleşen İlhan, burada Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını yaptı. Bu dönemde "Yaraya Tuz Basmak", "Sırtlan Payı" ve "Fena Halde Leman" romanlarını yazdı.

ROMANLARI DİZİYE UYARLANDI

Romanlarını tamamlayan usta isim, İstanbul'a yerleşti.Burada Gelişim Yayınları, Milliyet, Güneş, Meydan Gazetesi ve Cumhuriyet gibi gazetelerde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Bunun yanında birçok senaryo kaleme aldı. Kaleme aldığı senaryolardan dizi haline getirilen "Kartallar Yüksek Uçar", "Yarın Artık Bugündür" ve "Sekiz Sütuna Manşet" oldu.

KALP RAHATSIZLIĞI HER ŞEYİN BAŞLANGICI OLDU

İlk kalp krizini 1985 yılında geçiren İlhan, sonraki süreçte kardiyolojik sorunlarla boğuştu. 2004'ten itibaren sağlık durumu iyiden iyiye bozuldu ve Attila İlhan, 11 Ekim 2005 tarihinde İstanbul'daki evinde 80 yaşında hayatını kaybetti.