TKP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Atilla Özdemir Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı Atilla Özdemir kimdir?

ATİLLA ÖZDEMİR KİMDİR?

Başkan adayı, 1965 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Tıp eğitimini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde bitirdi. Tıp öğrenciliği döneminde fakültede ve ülke düzeyinde öğrenci derneklerinin kuruluş çalışmaları ve mücadelelerine katıldı.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDA GÖNÜLLÜ HİZMET VERDİ

Özdemir, İstanbul Tabip Odasında gönüllü olarak çalışıp bir dönem üst kurul delegeliği yaptı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy şubesinde üç dönem yöneticilik ve aynı dernekte bir dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 1990 yılından itibaren hekimlik yapıyor. Atilla Özdemir, evli ve iki çocuk sahibidir.