05.07.2019 18:38
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Atilla Özmen 2 yıl daha Balıkesirspor'da

Atilla Özmen 2 yıl daha Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

18 Haziran 2019 tarihinde alacaklarından dolayı Balıkesirspor'la olan sözleşmesini fesheden kaleci Atilla Özmen, kırmızı-beyazlı camiaya geri döndü. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özmen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Atilla Özmen ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Mukavelesinde indirime giden ve büyük bir fedakarlık örneği gösteren Atilla'ya teşekkür eder, 2019-2020 sezonunda başarılı bir sezon dileriz" denildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesirspor, Atilla Özmen, Spor

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