Atilla Şener Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA AHMETLİ belediye başkan adayı olan Atilla Şener isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA AHMETLİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Atilla Şener isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA AHMETLİ adayı Atilla Şener kimdir? BTP MANİSA AHMETLİ adayı Atilla Şener yüzde kaç oy aldı?

Atilla Şener Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA AHMETLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Atilla Şener AHMETLİ ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. AHMETLİ ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Atilla Şener adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA AHMETLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.