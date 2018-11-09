Atilla Taş, Fetö'den Aldığı Cezanın İnfazı İçin Cezaevine Gönderildi

Şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Taş'ın 2020 yılının Ocak ayında tahliye olması bekleniyor.
Şarkıcı Atilla Taş, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı. Taş'ın cezası Bölge İstinaf Mahkemeleri tarafından onanmasının ardından Başakşehir
'de bulunan evinden gözaltına alındı. Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi
'ne kelepçeli şekilde getirilen Taş, infaz işlemlerinin yapılmasının ardından Metris Cezaevi
'ne gönderildi. İnfaz işlemleri sürerken adliyede görüntülenen Taş, "Vatan sağolsun. Yarın 10 Kasım
Ata'mı saygıyla anıyorum" dedi.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan Taş, Metris cezaevine gönderildi. Yargılandığı dava kapsamında yaklaşık 14 ay cezaevinde kalan Taş'ın 2020 Ocak ayında tahliye olması bekleniyor. - İSTANBUL