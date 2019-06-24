24.06.2019 09:54
Haberler » Güncel » Haber

Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı!

Şarkıcı Atilla Taş, dün yinelenen ve kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun zafer kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yaptı.

Yaptığı siyasi paylaşımlarla da gündeme gelen Atilla Taş, kişisel Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair paylaşımda bulundu. Taş, Ekrem İmamoğlu için "Seni gidi gönül hırsızı" dedi.

"GÖNÜL HIRSIZI"

Sosyal medya hesabından seçimle alakalı paylaşımlar yapan Atilla Taş, "Oy çalmadığını biliyorduk da ama gene çok kalp çalmışsın Ekrem Abi! Seni gibi gönül hırsızı seni!" dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR LİDER KAZANDI"

İmamoğlu 'nun sandıklar açıldıktan sonra yaptığı konuşmayı dinleyen Taş, " Ekrem İmamoğlu belki İstanbul Belediye Başkanı sıfatıyla konuşuyor ama onu dinleyen herkes sanki bir Cumhurbaşkanını dinlermiş gibi dinliyor! Türkiye büyük bir lider kazandı!" yorumunu yaptı.

Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı!
İstanbul , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Magazin , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(11)
KIZGIN:Tipe bak adam yerine koyarlar ya yanarım ona yanarım
Yayından Kaldır
1 6
Cevap yaz
1453:Buda kendini adamdan sayıyorya ne günlere kaldık
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
OKUR:ATİLLA TAŞA BAK DAVASINI ANLA İŞTE
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
HARBİ KIZ:Korkularınızla boğulacaksınız. . . Tarih tekkerrürden ibarettir. . Yaptığınız ihanet asla unutulmayacak Türkiye Cumhuriyeti Sadece İstanbul demek değil. . .
Yayından Kaldır
5 11
Cevap yaz
  • ŞAPKACI :HE YA DOĞRUSUN, ONUN İÇİN DÖNDÜRMEDİĞİNİZ DOLAP, YALAMADIĞINIZ ŞALAP YUVARLAMADIĞINIZ FIRILDAK KALMADI. 2 AYDIR SEÇİLEN ADAMI DA, 16 MİLYON İSTANBULLUYUDA VE HATTA TÜM TÜRKİYEYİDE FUZULİ İŞTİGALE TABİ TUTTUNUZ. BİR SEÇİM SONRA AKP YÜZDE 30 A DÜŞECEK VE ''GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER''
    Yayından Kaldır
    5 0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Haberleri
11:44 Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
11:44 ANTALYA 5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor
11:44 ANTALYA Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl
11:43 Sokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyor
11:43 "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi
11:42 Samsun'dan kısa kısa
11:40 Baro Başkanı Han'dan İstanbul seçimi değerlendirmesi