Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem istihdam artar; tebrikler Sayın...

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 2 büyüyeceğini halihazırda güvenilir kurumlar tarafından yapılan tahminlerin de zaten yüzde 3'ü geçmediğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Türkiye ekonomisinin yüksek büyümeye geri döneceğine' yönelik sözlerini yorumlayan Yeşilada, "Türkiye 2020 yılında da yüzde 2 büyür. Yüzde 1,5 civarında da nüfus artışı var. Yani kişi başı gelir de artmaz. Anketlere göre de TL'nin dolar karşısında değer kaybedeceği söyleniyor. Başlıca sebebi de Berat Albayrak'tır. Kendisi ve sevgili başkanımız Erdoğan'ın çok ihtiyarı hareketler yaparak, hiçbir mantığın almadığı ekonomik politikalar yürüterek ve Türkiye'de ekonomik büyüme ve kalkınmaya destek veren kurumların her gün altını oyarak, her sene işlerin kötüye gitmesine destek oluyorlar. Kendilerini buradan tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DailyMotion.com