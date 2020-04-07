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Atın çiftesi ile çenesi kırılan çocuk yardım bekliyor

Atın çiftesi ile çenesi kırılan çocuk yardım bekliyor Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde atın çiftesi ile çenesi kırılan ve 30 bin liralık tedavi ücreti olmadığından tedavi edilemeyen 16 yaşındaki çocuk, çok acı çektiğini söyleyerek, yardım istedi.

07.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:53
Atın çiftesi ile çenesi kırılan çocuk yardım bekliyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde atın çiftesi ile çenesi kırılan ve 30 bin liralık tedavi ücreti olmadığından tedavi edilemeyen 16 yaşındaki çocuk, çok acı çektiğini söyleyerek, yardım istedi.
Suruç ilçesine bağlı Aydın Mahallesinde yaşayan Hazal ve Esat Mercan çiftinin 16 yaşındaki oğulları Galip Mercan, günlük 15-20 lira karşılığında at arabası üzerinde sokaklarda seyyar olarak sebze satıcılığı yapıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü yine at arabası üzerinde sebze satışı yaptığı sırada bir anda atın çiftesi ile yere yığıldı. Çifte ile yaralanan Mercan, yakınlarının yardımı ile ilk olarak Suruç Devlet Hastanesine daha sonrada Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada da iddiaya göre korona virüs nedeniyle tedavi edilemeyen Mercan, tomografisinin çekilmesinin ardından evine gönderildi. Tedavisinin Gaziantep'te bir özel hastanede yapılabildiği öğrenilen Mercan için babası Esat Mercan gözyaşları içinde yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Baba Esat Mercan, Mevsimlik tarım işçisi olduklarını ve kirada yaşadıklarını dile getirdi.
"Oğlum iyi olsun yeter"
Anne Hazal Mercan, tüm eşyalarını hazırladıklarını ve Adana'ya gitmek için ertesi günü beklerken böyle bir hadise yaşadıklarını aktararak, tek isteğinin çocuğunun sağlığı olduğunu ifade etti.
Ameliyat için 30 bin lira gerekli olduğu belirtilirken, 16 yaşındaki çocuğun ameliyat olamaması durumunda hem konuşma hem yetisini kaybedeceği hem de felç kalabileceği bildirildi. Atın çiftesi ile çenesi kırılan çocuk yardım bekliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Aydın, Suruç, Genel

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Atın çiftesi ile çenesi kırılan çocuk yardım bekliyor
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