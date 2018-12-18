Atina Büyükelçisi Özügergin Güven Mektubunu Sundu

Türkiye
'nin yeni Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopoulos'a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Özügergin'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda kabul etti.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yorgos Gennimatas'ın da bulunduğu kabulde Özügergin'e, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği
Müsteşarı Mehmet Şekerci eşlik etti.
Güven mektubunu sunan Özügergin, Pavlopoulos ile yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlık sözcülüğü ve Hırvatistan
Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Özügergin, daha sonra Dışişleri Bakanlığı
İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.
Karolos Papulias,Türkiye
Kaynak: AA