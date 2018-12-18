18 Aralık 2018, 13:28
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Atina Büyükelçisi Özügergin Güven Mektubunu Sundu

Atina Büyükelçisi Özügergin Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin yeni Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'a güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin yeni Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Özügergin'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yorgos Gennimatas'ın da bulunduğu kabulde Özügergin'e, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Mehmet Şekerci eşlik etti.

Güven mektubunu sunan Özügergin, Pavlopoulos ile yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık sözcülüğü ve Hırvatistan Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Özügergin, daha sonra Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Karolos Papulias,Türkiye
Kaynak: AA