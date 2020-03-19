Atina'da DHKP-C operasyonu: 26 gözaltı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan polisinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:30
Yunanistan 'ın başkenti Atina'da Yunan polisinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da şehir merkezinde terörle mücadele ekipleri tarafından DHKP-C'ye bağlı hücre evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyon düzenlenen bir evde tespit edilen tünelde ağır silahlar ele geçirildiği bildirildi.
(İHA)
Yunanistan'ın başkenti Atina'da şehir merkezinde terörle mücadele ekipleri tarafından DHKP-C'ye bağlı hücre evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyon düzenlenen bir evde tespit edilen tünelde ağır silahlar ele geçirildiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan, Güncel