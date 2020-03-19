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Atina'da DHKP-C operasyonu: 26 gözaltı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan polisinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:30
Atina'da DHKP-C operasyonu: 26 gözaltı
Yunanistan 'ın başkenti Atina'da Yunan polisinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da şehir merkezinde terörle mücadele ekipleri tarafından DHKP-C'ye bağlı hücre evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyon düzenlenen bir evde tespit edilen tünelde ağır silahlar ele geçirildiği bildirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunanistan, Güncel

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