Atina'da Skaı Televizyon Kanalına Bombalı Saldırı

Kaynak: DHA

Atina'nın Faliro bölgesinde bulunan SKAI kanalının binasına sabah saat 2.37'de bombalı saldırı düzenlendi.patlamadan yaklaşık 45 dakika önce ANT1 tv kanalına ve Zoungla gazetesine telefon eden biri SKAI tv binasına bomba yerleştirildiğini, bunun da şaka olmadığını söyledi. Bölgeye ulaşan polis kuvvetleri binayı çembere alıp, kanalda çalışanların binayı terk etmelerini sağladı.Polisin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 5 kilo patlayıcı madde kullanıldı. Patlama son derece şiddetliydi ve çantaya yerleştirilen patlayıcı mekanizmadan geriye hiçbir iz kalmadı, binada ise altıncı kata kadar hasara neden oldu.Kamera kayıtlarından elde edilen bilgilere göre motosikletle binaya yaklaşan iki kişi bombalı çantayı binanın yakınındaki yol kenarına bırakıp kaçtılar. Günlerden beri bölgeyi izlediklerini ve profesyonelce davrandıklarını açıklayan polis sözcüsü teröristlerin OLA (Mücadeleci Halk Gurubu) terör örgütüne ait olmalarının muhtemel olduğunu söyledi.Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. - Chokona