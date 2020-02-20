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Atina'daki cami mayıs ayında ibadete açılacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin mayıs ayı içinde ibadete açılacağı bildirildi.

20.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:14Atina'daki cami mayıs ayında ibadete açılacak
'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin mayıs ayı içinde ibadete açılacağı bildirildi.
Yunan medyasında yer halan haberlerde, yönetim kurulunun ileriki günlerde caminin güvelik ve temizlik hizmetleri için ihale açacağı belirtildi.
İhale sürecinin üç ay içinde tamamlanmasının tahmin edildiği aktarılan haberlerde, caminin mayıs ayı içinde ibadete açılacağı ifade edildi.
Eski Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu geçen yıl haziran ayında camiyi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Atina en sonunda vatandaşları, göçmenler ve Müslüman ziyaretçileri için bir ibadethaneye sahip oldu." ifadelerini kullanmıştı.
İbadete açık camisi bulunmayan başkent Atina'da yaşayan binlerce Müslüman, namazlarını genellikle binaların bodrum katlarında oluşturdukları mescitlerde kılıyor.

Yunanistan, Güncel

Kaynak: AA

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