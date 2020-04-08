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Atina'daki sığınmacı kampında 28 koronavirüs vakası

Yunanistan'daki iki sığınmacı kampında toplam 28 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkttığı bildirildi.

08.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:16
Atina'daki sığınmacı kampında 28 koronavirüs vakası

Yunanistan 'daki iki sığınmacı kampında toplam 28 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkttığı bildirildi. Sığınmacılara aitin İki kampın karantina altına alındığı kaydedildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan toplam 4 bin 800 kişinin yaşadığı Malakasa ve Ristona sığınmacı kamplarında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 28'e çıktı. Yeni vakaların ardından sığınmacı kampları karantina altına alındı.  Konuyla iligili açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, "Virüsün yayılmasını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu. Mitarakis'in yaptığı açıklamada," Dün itibarıyla Yunanistan'da bin 832 koronavirüs vakası tespit edildi. 81 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Dünya
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