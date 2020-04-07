Atınç, Göztepe'de yeni sayfa açamadı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği stoper Atınç Nukan'ın yakasını şanssızlıklar bırakmadı.
07.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:30
Yeni bir sayfa açabilmek için geldiği Göztepe'de de sakatlıkla boğuşan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıkabildi. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'u sezonun ilk yarısında 1-0 yendiği maçta oynayan Atınç, son 2 dakika oyuna dahil oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada görev yapan oyuncu, 270 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Atınç'ın Göztepe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Atınç Nukan, Leipzig, Spor