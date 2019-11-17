Atiye dizisinin ilk fragmanı yayınlandı, Beren Saat sosyal medyada gündem oldu

Netflix Türkiye'deki 2. orijinal dizi olan Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı. Beren Saat'in başrolde olduğu dizinin fragmanın yayınlanmasının ardından başarılı oyuncu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu.

Beren Saat'in hayranları, dizisinin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya #BerenSaat hashtagi ile destek oldu.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Beren Saat ayrıca, Atiye dizisinin fragmanını Instagram hesabından da paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni övgü dolu yorum aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Keşke TV'de olsaydı da izleseydik. Şimdi nasıl izleyebileceğiz

-Sonunda Beren Saat görebileceğiz seni

-Heyecanla bekliyoruz özel ve güzel kadın. Seni çok seviyoruz

-Sabırsızlıkla bekliyoruz

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KONUSU

Gizem-drama türündeki Atiye dizisinin ilk bölümü 27 Aralık Cuma günü Netflix'te yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye'nin mistik hikayesi konu alınacak.