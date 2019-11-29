Atiye ilk fragmanı yayınlandı! Atiye dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Atiye oyuncuları

Netflix'te yayınlanmaya başlayacak Atiye dizisi; Beren Saat'in hayat verdiği genç bir ressamın Göbeklitepe'de kendine dair işaretlere rastlamasıyla başka bir hal alır. Jason George ve Nuran Evren Sit'in senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor. Atiye ne demek? Atiye dizisi fragmanı haberimizde…

Atiye Dizisi İzle…

ATİYE KONUSU

Anadolu'da Göbeklitepe'de kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine neden olur. Genç ve güzel ressam ise Atiye'dir. Atiye, İstanbul'da sevgilisi Ozan ve ailesi ile birliktedir.

Kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Genç ressam ise tapınakta geçmişinin peşine düşer.

ATİYE OYUNCULARI

Atiye dizisinin ilk fragmanı Netflix tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu. OG Medya tarafından Onur Güvenatam'ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye dizisinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını da Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Başarılı oyuncu kadrosunda ise; Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan, Cezmi Baskın yer alıyor.

ATİYE DİZİSİ NE ZAMAN?

Başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye dizisinin fragmanı yayımlandı. Heyecanla beklenen dizi 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

ATİYE HANGİ KANALDA?

Uzun süre oyuncularının ve konusunun merak duygusu yarattığı Atiye dizisi kısa zaman sonra izleyiciye buluşacak. Ancak dizi Netflix'te seyirci karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler için Netflix bir ay ücretsiz olarak hizmet sunuyor.

ATİYE NE DEMEK?

Dizi ile birlikte gündeme gelen Atiye isminin anlamı araştırılıyor. Atiye Arapça'dan dilimize yerleşmiş ve anlam olarak; Bağış, bahşiş, ihsan, hediye, gelecek, istikbal, bağış verme, iyilik demektir.