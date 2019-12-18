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Atiye'ye görkemli gala

Netflix'in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya'nın da yer aldığı heyecanla beklenen ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.

18.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:29Atiye'ye görkemli gala

Genç ve güzel ressam Atiye'nin geçmişten günümüze uzanan mistik yolculuğunu anlatan dizinin galasına yapımın tüm oyuncularının yanısıra, Netflix Uluslararası Orjinal Yapımlar Direktörü Micheal Azzolino, Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, yapımcı Onur Güvenatam, yönetmenler Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan ile dizinin senaristi Nuran Evren Şit katıldı.

Dizinin ilk bölümünün izlendiği galada Hazar Ergüçlü, Elçin Sangu, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Boran Kuzum, Efecan Şenolsun, Alina Boz, Pınar Deniz, Abdullah Oğuz, Muzaffer Yıldırım, Beste Kökdemir, Bihter-Selim Bayraktar, İbrahim Selim, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Esra Değirmencioğlu, Cansu Tosun, Mehmet Kurtuluş ve Pınar Deniz'inde aralarında bulunduğu sanat, moda hayatından çok sayıda ünlü akın etti.

Galanın ardından gerçekleşen partide Kenan Doğulu sürprizi

Maksut Aşkar'ın gastronomik deneyimi eşliğinde başlayan gece, gösterim sonrası Mercan Dede'nin mistik performansı ile devam etti. Gecenin sürprizi ise Atiye galasına özel olarak gerçekleştirdiği performansıyla Kenan Doğulu oldu. Kenan Doğulu 20 kişilik orkestrası ve kendisine eşlik eden yöresel Türk enstrümanlarından oluşan bu geceye özel şovuyla'Susma' şarkısını seslendirdi.


Kenan Doğulu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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