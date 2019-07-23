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Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde at üstünde gölete giren Necati Kahraman (20), dengesini kaybedip düştüğü suda boğuldu.

23.07.2019 15:55 Atıyla girdiği gölette düşüp, boğuldu
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde at üstünde gölete giren Necati Kahraman (20), dengesini kaybedip düştüğü suda boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesinin kırsal İncehıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Atını serinletmek için gölete süren Necati Kahraman, dengesini kaybedip suya düştü. Kahraman sudan çıkmayı başaramadı, atı ise ıslak halde mahalleye döndü.
Durumdan şüphelenen yakınları Necati Kahraman'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada, Necati Kahraman'ın cansız bedenine ulaştı. Necati Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Ergani, Güncel

Kaynak: DHA

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