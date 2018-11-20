Atkap Kapsamında Yetişen Yerli Eğiticilerden Sudan'da Eğitim

20 Kasım 2018 Salı 11:40



20 Kasım 2018 Salı 11:40

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında verilen eğitimlerle yetişen yerli eğiticiler Sudan'da eğitim vermeye başladı.TİKA tarafından ATKAP kapsamında verilen eğitimlerle yetişen yerli eğiticiler Sudan'da eğitim vermeye başladı. TİKA, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde acil sağlık hizmetleri alanında liderlik rolü üstlenen Sudan'ın, bu görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu uzman eğiticilerin yetiştirilmesine destek veriyor. TİKA tarafından şu ana kadar 159 Sudanlı sağlık personeline Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) eğitimleri verildi. Temmuz ve Ağustos 2018'de düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler arasından seçilen 28 eğitici adayı, 30 Eylül-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilen eğitici eğitimlerini tamamladılar. Daha önce verilen eğitimlerle birlikte 58 kişiden oluşan yerli eğitici havuzunu geliştirme aşaması tamamlandı.Yerli eğiticiler (ATKAP) kapsamında Türk uzmanlar gözetiminde iki kursiyer grubuna ADG+ eğitimleri vermeye başladıAcil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında yerli eğiticiler Türk uzmanlar gözetiminde iki kursiyer grubuna ADG+ eğitimleri vermeye başladı. Eğitimler 22 Kasım'a kadar devam edecek. 2019 yılında, 58 yerli eğitmen Sudan içinde tek başlarına, 12 İİT ülkesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde ise Türk eğitmenlerle birlikte eğitim vermeleri hedefleniyor. - ANKARA