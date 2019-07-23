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Atla gezerken gölete düşen genç boğuldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde atıyla gezerken gölete düşen genç boğuldu.

23.07.2019 15:32 Atla gezerken gölete düşen genç boğuldu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde atıyla gezerken gölete düşen genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Necati Kahraman (20) ilçeye bağlı İncehıdır Mahallesi Sultantepe mevkisinde göletin kenarında atı ile gezerken dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan Kahraman'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerce yapılan aramada cesedine ulaşıldı.
Kahraman'ın sudan çıkarılan cesedi Ergani Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Sultantepe, Diyarbakır, Ergani, Güncel

Kaynak: AA

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