Atladığı gölde kayboldu

Adana'da köprü üzerinden baraj gölüne atlayan bir kişi suda kayboldu.

Atladığı gölde kayboldu
18.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:57
Adana'da köprü üzerinden baraj gölüne atlayan bir kişi suda kayboldu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi cebinde bulunan çakı ile bileklerini kestikten sonra köprü üzerinden Seyhan Baraj Gölüne atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sualtı polisi, Seyhan Baraj Gölü içerisinde yaklaşık 2 saat boyunca suya atlayan kişiyi aradı. Ancak suya atlayan şahıs bulanamadı. Sualtı polisi arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde suya atlayan kişinin arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çatalan Köprüsü, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haber

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