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Atlama kuleleri arkasında korkutan yangın

Atlama kuleleri arkasında korkutan yangınERZURUM - Erzurum'da Atlama Kuleleri arkasında bulunan boş arazide çıkan ot yangını paniğe neden oldu.

18.10.2019 11:05
Atlama kuleleri arkasında korkutan yangın
ERZURUM - Erzurum'da Atlama Kuleleri arkasında bulunan boş arazide çıkan ot yangını paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı Erzurum Atlama Kulelerinin bulunduğu bölgenin arkasında makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Erzurum İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri da yangının söndürülmesi için çalışmalara destek verdi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana dağılan yangın kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu.
Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler gece yarısı bölgeden ayrılırken gün ışıklarıyla birlikte yanan alan siyaha bürünmüş olarak görüntülendi.
Atlama kuleleri arkasında korkutan yangın

İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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