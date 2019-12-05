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Atlantis Kulübünden 5 yüzücü milli takıma seçildi

İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, 5 yüzücüsünü milli takıma gönderdi.

05.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:14Atlantis Kulübünden 5 yüzücü milli takıma seçildi
Atlantis Gençlik ve Kulübü, 5 yüzücüsünü milli takıma gönderdi.
Kulübün sportif direktörü Erkan Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, sistemli ve doğru çalışmanın karşılığını başarılarla almaya devam ettiklerini belirtti.
Türkiye Yüzme Federasyonu bölge karma seçmelerine katılan Ilgaz Kaygusuz, Çınar Kaylı, Emre Bayram, Kuzeyhan Sezek ve Egemen Atuğ Avcı'nın İzmir'i ve Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil edeceklerini belirterek, "Yüzücülerimizden uluslararası müsabakalarda da madalyalar bekliyoruz. İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, yüzme ve sutopunda marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sporcularımızın milli takıma seçilmelerinde katkı sağlayan tüm antrenör arkadaşlarımızı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir, Spor

Kaynak: AA

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