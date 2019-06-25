25.06.2019 18:18
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Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5. yıl heyecanı

Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, kuruluşunun 5. yıl dönümünü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, kuruluşunun 5. yıl dönümünü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kocaeli, Sakara, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden ve yurtdışından birçok ailenin çocukları için tercih ettiği Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 5. yıl heyecanı yaşadı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, kuruluşunun 5. yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Gerçekleşen yıl dönümü kutlamasında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şeker dağıtıldı. Çalışanlar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi. Mangal eşliğinde yemek yenilirken, kutlamalar daha sonra canlı müzik performansı ile devam etti. Eğlence canlı müzik eşliğinde dans edilmesi ile son buldu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Başiskele , Kocaeli , Güncel

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