Atlantis yüzmede çok iddialı

ABD'de bir dönem dünyanın en ünlü yüzücüsü Michael Phelps dahil birçok yıldız sporcunun antrenör ekibinde yer alan Erkan Mutlu'nun sportif direktörlüğündeki Atlantis Gençlik ve Spor
Kulübü, yeni yıldızlar yetiştirmeyi hedefliyor.
Ünlü Antrenör Bob Bowman'ın yönetiminde ABD'de olimpiyatlarda 23 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atan gelmiş geçmiş en başarılı yüzücü Michael Phelps'in yanı sıra olimpiyat şampiyonu sporcular Allison Schmitt, Chase Kalisz, Cierra Runge, Oussame Mellouli, Conor Dwyer, Yannick Agnel, Peter Mankoc'ın antrenörleri arasında yer alan Erkan Mutlu, Atlantis Spor Kulübü'nde milli sporcular yetiştireceklerini söyledi.
ABD'den döndükten sonra yüzme, sutopu, yelken ve triatlon branşlarında 300'ü aşkın sporcusuyla faaliyet gösteren kulübün sportif direktörlüğüne geçen Mutlu, milli takım düzeyindeki yüzücülerle adlarından kısa sürede bahsettireceklerine inandığını söyleyerek, "2013 yılında ABD'ye yerleşerek Michael Phelps başta olmak üzere birçok sporcunun olimpiyat hazırlığına katkı yaptım. Bob Bowman ve ABD Yüzme Federasyonu'ndan antrenörlük ve idari eğitimler aldım. 2015 yılında Türkiye Yüzme Federasyonu'nda teknik direktörlük görevine getirildim. 2016'da Avrupa Yüzme Federasyonu Yüzme Teknik Kurulu üyeliğine seçildim ve halen bu görevi sürdürmekteyim" dedi.
2017 yılında İzmir'e yerleştiğini söyleyen Erkan Mutlu, "Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu ile birlikte, kurulacak yeni spor kompleksi için yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Yüzme faaliyetlerimizi şu anda Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürdürüyoruz. Yeni açılacak tesisle birlikte uluslararası müsabaka ve organizasyonlar düzenleyip uluslararası düzeyde milli takım kampları yapılmasını planlamaktayız. Yönetim olarak hedefimiz İzmir'i bu spor dalında yukarıya taşımak ve yeni sporcuları Türk sporuna kazandırmak" şeklinde konuştu.
- İzmir