27.05.2019 17:06
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ATLANTISI: Barcelona, 2009 Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup etti

On yıl sonra, Roma Stadio Olimpico'daki o muhteşem gecenin dalgaları hala modern futbol karşısında hissedilebiliyor. O gün, FC Barcelona Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için 2-0 Manchester United'ı domine etti. Eto'o ilk golü attı ve Messi, gecenin ikinci golünde 2-0 galibiyetinde kalmaya başladığında şüphelerini susturdu ve Manchester’ı Şampiyonlar Ligi’nde arka arkaya Avrupa Kupaları kazanmak için birinci tarafa ulaşmasını engelledi. dönemi.

On yıl sonra, Roma Stadio Olimpico'daki o muhteşem gecenin dalgaları hala modern futbol karşısında hissedilebiliyor. O gün, FC Barcelona Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için 2-0 Manchester United'ı domine etti. Eto'o ilk golü attı ve Messi, gecenin ikinci golünde 2-0 galibiyetinde kalmaya başladığında şüphelerini susturdu ve Manchester'ı Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya Avrupa Kupaları kazanmak için birinci tarafa ulaşmasını engelledi. dönemi. ATLANTISI: Barcelona, 2009 Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup etti Avrupa, Manchester United, Barcelona, Spor
Kaynak: Dugout


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