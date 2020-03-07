Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu

At yarışlarında bu yıl 4. kez yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Çirçuz" isimli safkan kazandı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda 3 yaşlı 7 İngiliz safkan, 1500 metrelik sentetik pistte yarıştı.

Koşuda Ümit Bekmezci'nin sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Çirçuz" isimli at, 1.29.95'lik derecesiyle birinci oldu.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda Fark Yaratan Emekçi Kadınlar Fotoğraf Sergisi açıldı.

Kaynak: AA