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Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu

At yarışlarında bu yıl 4. kez yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Çirçuz" isimli safkan kazandı.

07.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:02Atlar, Dünya Kadınlar Günü için koştu
At yarışlarında bu yıl 4. kez yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Çirçuz" isimli safkan kazandı.
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda 3 yaşlı 7 İngiliz safkan, 1500 metrelik sentetik pistte yarıştı.
Koşuda Ümit Bekmezci'nin sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Çirçuz" isimli at, 1.29.95'lik derecesiyle birinci oldu.
Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda Fark Yaratan Emekçi Kadınlar Fotoğraf Sergisi açıldı.

Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 22:10:20