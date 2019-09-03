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Atlar, omurilik felçlileri için koşacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü koşusuyla dikkatleri omurilik felcine çekecek.

03.09.2019 19:06 Atlar, omurilik felçlileri için koşacak
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü koşusuyla dikkatleri omurilik felcine çekecek.
TJK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile daha önce Engelliler Haftası başta olmak üzere birçok kez iş birliği yapan Türkiye Jokey Kulübü, ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü Koşusu ile bu farkındalığa destek verecek. 4 Eylül Çarşamba günü atlar, halkın dikkatini omurilik felcine çekmek için koşacak." denildi.
Veliefendi Hipodromu'ndaki etkinlikte ayrıca engellilerin yaptığı yağlı boya tablolar sergilenecek.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türkiye Jokey Kulübü, Engelliler Haftası, Spor

Kaynak: AA

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