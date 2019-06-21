21.06.2019 12:27
Haberler » Güncel » Haber

Atları alınan fayton sahiplerinin paraları ödendi

Atları alınan fayton sahiplerinin paraları ödendi

Antalya genelinde 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine son verilen faytonculara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından at ve araba bedelleri ödendi.

Antalya genelinde 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine son verilen faytonculara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından at ve araba bedelleri ödendi. Her faytoncuya 2 at ve araba bedeli olarak 20 bin TL ödeme yapıldı.

Çevre dostu ve hayvan haklarına saygılı belediyecilik anlayışıyla Antalya genelinde faytonculuk faaliyetlerine son verilmesi yönünde karar alan Antalya Büyükşehir Belediyesi faytonculara verdiği sözü yerine getirdi. Antalya dahilinde 21 faytoncuya at başı 5 bin TL, araba bedeli olarak da 10 bin TL olmak üzere 420 bin TL ödeme yapıldı. Alanya ve Manavgat'ta bulunan 5 faytoncuya ise ödemeleri belgeleri tamamlandıktan sonra yapılacak.

Faytonculardan Başkan Böcek'e teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nde paralarını teslim alan faytoncular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Fayton sahipleri Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacak olmanın da heyecanını yaşadıklarını ifade ederek kendilerini mağdur etmeden bu sorunu çözen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Atlar hayvanat bahçesinde

Olağanüstü UKOME Toplantısı sonrası alınan karar gereği Antalya genelinde 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle fayton faaliyetleri durduruldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu kararın ardından faytoncuların da mağdur edilmeyerek kendilerinin ya da bir yakınlarının Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınacağını açıkladı. Türkiye'ye örnek olan ve büyük takdir toplayan bu kararının ardından faytonlara koşulan atlar Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yaşam alanlarında bakıma alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkan kararla da faytonculara at ve araba bedeli olarak 20 bin TL ödenmesi kararı çıktı. 12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bu kararın ardından at ve fayton bedellerinin ödemeleri yapıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
fayton , antalya büyükşehir belediyesi , büyükşehir belediyesi , antalya , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:34Yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi
12:34Antalya'da minibüsle tur midibüsü çarpıştı: 9 yaralı
12:33Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor
12:32Başkan Çoban: "Tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçmeli"
12:32Bu ikisiyle arasında ne bağ var?
12:32DHA DIŞ- Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
12:32BAKAN KURUM VATANDAŞLARIN İMAR BARIŞINDAN FAYDALANMALARI İÇİN SÜRE 30 HAZİRAN'DA TAMAMLANIYOR...