Atları Yarışlara Karda Hazırlıyorlar

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Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde atlar, yarışlara, yetiştiricileri tarafından karla kaplı alanda oluşturulan parkurda hazırlanıyor.Tabanlı köyünde yetiştiriciler, hipodromlarda boy gösteren atlarına karda idman yaptırıyor.At yetiştiricisi Yasin Söylemez, yaptığı açıklamada, atının 30 Mart'ta Elazığ'da düzenlenecek yarışa katılacağını söyledi.Karda koşan atların kaslarının daha da güçlendiğini belirten Söylemez, "Karda hayvanların ayağı ısınmıyor, birbirine temas etmiyor. Onun için atlar yarışa daha iyi hazırlanıyor. Yarış zamanına kadar atlarımızı ahırda tutmak yerine, kondisyondan düşmemelerini sağlıyoruz. Bakımlarını da düzenli yaparak yarışa hazır hale getiriyoruz." dedi.Derme çatma "başlangıç kulvarı" yaptıMuhammed Güler de daha önce birçok yarış kazanan İngiliz ırkı atının son zamanlarda "başlangıç kulvarı" korkusu yaşadığını anlattı.Atın çıkış sorununu çözmek için parkurda, sac ve paletten düzenek yaptıklarını dile getiren Güler, "Bu sorunu çözmek için 3 aydır kardeşimle uğraşıyoruz. Atımızın bin 200, bin 800, 2 bin 100 metrede şampiyonlukları var. Start sorunu olmasa daha fazla kazanacaktı." ifadelerini kullandı.