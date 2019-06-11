Atlarla birlikte şapkalar yarışıyor!

En prestijli spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 93.sü düzenlenecek Gazi Koşusu'nun tarihi Cumhuriyet döneminin başlarına kadar uzanıyor. 1970 yılından bu yana, Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen bu önemli yarışı kazanan safkanın sahibine Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli takdim ediliyor.

1927 yılından günümüze kadar aralıksız gerçekleştirilen tek spor müsabakası olan Gazi Koşusu, kamuoyu tarafından yakından takip edilen önemli bir etkinlik olarak yerini korurken, bu yıl İstanbul Veliefendi Hipodromu yine birbirinden önemli safkanlar ile zarif kadınların şıklık yarışına ev sahipliği yapacak.

Her yıl olduğu gibi en güzel kıyafetler ve dünya genelinde yarış kültürünün bir parçası olarak kabul edilen birbirinden şık şapkalar güne festival havası katacak ve hipodromda parlayan yıldızlar sadece atlar olmayacak…

Gazi Koşusu birincisine ödül verildiği gibi, geleneksel olarak şıklık ve zarafet yarışının birincisi de bu özel günde ödülüne kavuşacak.

Türkiye'nin en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu gününde, her kesimden katılacak misafirler Veliefendi Hipodromu'nda yine unutulmaz anlar yaşayacak.

Türkiye Jokey Kulübü Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Aylin Sevim; ''Atların kupa, kadınların şıklık yarışına girdiği Gazi Koşusu organizasyonunun hazırlıklarına aylar öncesinden başladık. Misafirlerimizin doyasıya eğleneceği, doğa ile iç içe hipodromumuzda keyifli vakit geçirecekleri kaçırılmayacak bir etkinlik planladık. Gazi Koşusu coşkusunun adına yakışır bir şekilde yarış severler ile festival coşkusu tadında yaşanması ve hafızalarda unutulmaz anılar bırakması için birbirinden özel ve eğlenceli aktiviteler kurguladık.'' diyerek tüm yarış severleri 30 Haziran Pazar günü bu prestijli yarışı yerinde izlemeye davet etti.

Kaynak: Bültenler