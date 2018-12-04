Atlas Geleceği Konuşuyor" Etkinliği 8-9 Aralık'ta Kuşadası'nda Yapılacak

04 Aralık 2018 Salı 14:59



04 Aralık 2018 Salı 14:59

2016 yılında çoğunluğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi mezunlarından oluşan, 36 eğitim gönüllüsü tarafından kurulan ve onlarca öğrenciye burs veren Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Atlas Geleceği Konuşuyor" etkinliğini 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Kuşadası'nda gerçekleştirecek. Programda önemli isimler; başarı hikayeleri, mevcut konumlarına gelmeleri için yaptıkları çalışmaları anlatacak.Öğrenim hayatında başarılı olan üniversite öğrencilerine sadece maddi olarak değil, burs verdikleri öğrencilerin aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda kendilerini geliştirebilmeleri içinde pek çok proje ve etkinlikler düzenleyen Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı, bu yıl üçüncü kez "Atlas Geleceği Konuşuyor" etkinliğini gerçekleştirecek. Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı geniş kitlelere tanıtmak, vakfın üyeleri arasında iletişim ve ilişkiyi güçlendirmek, burs ve destek verdikleri üniversite öğrencilerinin Türkiye'de başarılarıyla adından söz ettirmiş kişilerle buluşmalarını ve de onların başarı hikayelerinin kendilerine örnek olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, 8-9 Aralık 2018 tarihinde Kuşadası'nda gerçekleşecek.Eğitim, spor, sağlık ve iş dünyası alanlarında kamuoyu tarafından tanınan ve başarılı çalışmalara imza atan kişilerin bir araya geleceği etkinlikte; bu kişilerin başarı hikayeleri, mevcut konumlarına gelmeleri için yaptıkları çalışmalar anlatılacak ve geleceğe dair yapılması gerekenler, düşünce ve öneriler paylaşılacak.Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Serkan Karaismailoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, Homeopati Uzmanı Dr. Levent Buda ve eski Milli Takımlar Eski Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Hakan Bilgin üstlenecek. 8 Aralık Cumartesi, Kuşadası Korumar Delux Otel'de 13.30'da başlayacak olan 3. Atlas Geleceği Konuşuyor etkinliği 18: 30'da sona erecek. - İZMİR