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Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı

26 Kasım tarihinde uçuşlarına ara veren Atlas Global, bugün itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı. Firma, ilk seferini İngiltere'nin başkenti Londra'ya yapacak.

21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:58

Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan itibaren ara verdiği uçuşlarına bugün tekrar başladı. Hava yolu şirketi, uçuşlarına bugün planlanan iç hatta 1 dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.

İLK SEFER LONDRA'YA

Bugünkü ilk seferle İngiltere'nin başkenti 'ya seyahat edecek yolcular, Havalimanı'ndaki kontuarlarda işlemlerini yaptırdı. Yolcular işlemlerinin ardından uçağın bulunduğu körüğe yönlendirildi. Londra'ya gidecek yolculardan Dilaver Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de aynı firma ile uçtuklarını fakat 26 Kasım'da çok talihsiz bir aldıklarını söyledi. Kaçmaz, hava yolu şirketinin krizden etkilenmesine üzüldüklerini ifade ederek, "Londra'ya gidiş biletimi tesadüfen 21 Aralık'a almıştım. Uçacak ilk uçakta bizimkiymiş. Bileti düne alsaydım uçamayacaktım" dedi.

'SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAKINDAN İLGİLENDİ'

Uçuşların durumuyla ilgili önceden şirkete elektronik posta yolladığını, ancak cevap alamadığını dile getiren Kaçmaz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ise kendileriyle yakından ilgilendiğini belirtti. Kaçmaz, Türkiye'deki yerli hava yolları şirketlerinin seferlerini sürdürmesinin önemli ve sevindirici olduğunu kaydetti.

Bugün dış hatlarda Londra'nın yanı sıra Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran'a, iç hatlarda ise yine İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya karşılıklı 12 sefer yapılması planlanıyor.

Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı

İstanbul, Londra, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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