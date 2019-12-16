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Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor

Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

16.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:00Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor
Atlas Global Havayolları'nın, 21 'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.
Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.
26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

Atlas Jet, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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