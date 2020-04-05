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Atlas Kuyruklu Yıldızı Mayıs Ayında Dünya'dan Görülebilecek

Rus gökbilimci Ludmila Koşman, Atlas isimli kuyruklu yıldızın, Mayıs ayında çıplak gözle görülebileceğini açıkladı.

05.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
Atlas Kuyruklu Yıldızı Mayıs Ayında Dünya'dan Görülebilecek
Rus gökbilimci Ludmila Koşman, Atlas isimli kuyruklu yıldızın, Mayıs ayında çıplak gözle görülebileceğini açıkladı. Kuyruklu yıldızın çekirdeğinde tehlikeli bir siyanojen madde bulunuyor. C/2019y4 Atlas kuyruklu yıldızının Mayıs ayı sonuna doğru Güneş'e yaklaşacağı ve Dünya'dan çıplak gözle görülebileceği belirtildi. Moskova planetaryumunda uzman gökbilimci olarak görev yapan Ludmila Koşman, yaptığı açıklamada Atlas kuyruklu yıldızının son yedi yıl içerisinde gökyüzünde yer alan en parlak kuyruklu yıldız olabileceğini ifade etti. Güneş rüzgarı nedeniyle toz ve gazdan yıldızlarda kuyruk oluştuğunu bu nedenle bu yıldızlara kuyruklu yıldız dendiğini belirten Koşman, kuyruklu yıldızların muhteşem bir görünüme sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Atlas, Merkür'den Daha Yakın Bir Mesafeden Geçecek

28 Aralık 2019 tarihinde, potansiyel olarak tehlikeli astroitler tespit sistemi tarafından keşfedilen Atlas kuyruklu yıldızının, Nisan ayı başında sekizinci büyük parlaklığına ulaştığı, Güneş'e yaklaşırken kuyruklu yıldızın hızlı bir şekilde buharlaştığı belirtildi. Koşman, Atlas kuyruklu yıldızının 24 Mayıs tarihinde Dünya'ya 117 milyon km yakın olacağını, 31 Mayıs tarihinde ise Güneş'e 38 Milyon km yakın olacağını hesapladıklarını belirtti. Bu mesafenin Güneş'e en yakın gezen olan Merkür'den de daha kısa olduğunu belirten Koşman, Mayıs ayı sonunda Atlas kuyruklu yıldızının Dünya'dan çıplak gözle görülebileceğini düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Yakın, Teknoloji
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