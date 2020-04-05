Atlas Kuyruklu Yıldızı Mayıs Ayında Dünya'dan Görülebilecek
Rus gökbilimci Ludmila Koşman, Atlas isimli kuyruklu yıldızın, Mayıs ayında çıplak gözle görülebileceğini açıkladı.
05.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
Atlas, Merkür'den Daha Yakın Bir Mesafeden Geçecek
28 Aralık 2019 tarihinde, potansiyel olarak tehlikeli astroitler tespit sistemi tarafından keşfedilen Atlas kuyruklu yıldızının, Nisan ayı başında sekizinci büyük parlaklığına ulaştığı, Güneş'e yaklaşırken kuyruklu yıldızın hızlı bir şekilde buharlaştığı belirtildi. Koşman, Atlas kuyruklu yıldızının 24 Mayıs tarihinde Dünya'ya 117 milyon km yakın olacağını, 31 Mayıs tarihinde ise Güneş'e 38 Milyon km yakın olacağını hesapladıklarını belirtti. Bu mesafenin Güneş'e en yakın gezen olan Merkür'den de daha kısa olduğunu belirten Koşman, Mayıs ayı sonunda Atlas kuyruklu yıldızının Dünya'dan çıplak gözle görülebileceğini düşündüklerini ifade etti.
Kaynak: Tamindir