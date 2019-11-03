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"Atlas Pasajı Türk sinemasının hafızası olacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Atlas Pasajı'nın bir bölümünün Sinema Müzesi olarak hizmet vereceğini belirterek, "Atlas Pasajı Türk sinemasının hafızası olacak.

03.11.2019 15:48
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Atlas Pasajı'nın bir bölümünün Sinema Müzesi olarak hizmet vereceğini belirterek, "Atlas Pasajı Türk sinemasının hafızası olacak." dedi.
Ahmet Misbah Demircan, restorasyonu devam eden Beyoğlu'ndaki Atlas Pasajı'nda incelemede bulundu.
Pasajdaki restorasyon uygulamalarının, modern müzecilik anlayışından hareketle, sinema sanatını ve tarihini ziyaretçilere sunum, anlatı ve eğitim işlevleriyle güçlendirerek anlatan, geçmiş ile gelecek arasında görsel bir bağ kuracak şekilde tasarlandığını belirten Demircan, şöyle konuştu:
"Atlas Pasajı'nın bir bölümü Sinema Müzesi olarak hizmet vererek Türk sinemasının hafızası olacak. Sinema Müzesi, kalıcı koleksiyonu, etkileşimli dijital üniteleri, süreli sergi alanı, genç sinemacıların faydalanabilecekleri Türk sinemasının dijital arşivi ve uluslararası veri tabanlarına da erişiminin sağlanacağı ortak çalışma alanı ve kütüphanesi ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunacak. Sinema Müzesi, tüm engelli bireylerin ziyaretine uygun ve onlara hitap edecek şekilde hizmete girecek."
Demircan'a ziyarette İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile Mimar Sinan Genim eşlik etti.

Güncel

Kaynak: AA

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