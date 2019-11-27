Haberler » Dünya » Atlas, taburcu edildikten sonra öldü, soruşturma başlatıldı - Haber

Atlas, taburcu edildikten sonra öldü, soruşturma başlatıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun, 'karın ağrısı' nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu hastanesinden taburcu edildikten sonra hayatını kaybetmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

27.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:32Atlas, taburcu edildikten sonra öldü, soruşturma başlatıldı

KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun, 'karın ağrısı' nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu hastanesinden taburcu edildikten sonra hayatını kaybetmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

KKTC'de gündem olan olay dün meydana geldi. Güzelyurt'a bağlı Yayla köyünde yaşayan  Atlas Rüstemoğlu, saat 23.00 sıralarında 'karın ağrısı' nedeniyle Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırıldı. Atlas, yapılan ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk servisine alınan Atlas Rüstemoğlu'na serum takıldı ve filmi çekildi. Atlas, 02.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi, evine gönderildi. Atlas, eve gittikten yaklaşık 5 saat sonra, 08.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Atlas'ın doktor ihmali üzerine öldüğü iddiaları üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Atlas'ın ölümünden önce sosyal medyadan paylaştığı görüntüde, "Hasta oldum, ateşim var arkadaşlar, bye bye" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Medyanın Atlas'ın ölümünü manşete çekmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atlas Rüstemoğlu'nun yapılan otopsisinde, göğüs aortunda yırtılma ve iç kanama tespit edilmiş, ölümüne etkili başkaca hastalığı olup olmadığının, uygulanan tedavilerde kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi için hem Türkiye Adli Tıp Kurumu'nda hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda tetkik edilmesi için, doku örnekleri, idrar, kan ve mide içeriği örnekleri alınmıştır. Aynı zamanda, bakanlığımız tarafından geniş çaplı idari bir araştırma da başlatılmıştır. Araştırma komitesinin el edeceği tüm bulgular, kamuoyunun bilgisine şeffaf bir şekilde sunulacak ve eğer bir ihmal varsa bunun gereği de yapılacaktır. Atlas Rüstemoğlu evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz" denildi.



Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
16:26 İklim krizi: Sera gazlarının emisyonlarını azaltmakta karbon dengeleme nedir? İşe yarıyor mu?
16:11 Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu
16:11 Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül
16:07 Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı
15:56 Yeni AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı
15:18 Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
15:04 Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
08:30 TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
23:59 Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı
23:33 Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı
21:10 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
27.11.2019 16:28:28