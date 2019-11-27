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Atlas, taburcu edildikten sonra öldü, soruşturma başlatıldı

Atlas, taburcu edildikten sonra öldü, soruşturma başlatıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun, 'karın ağrısı' nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr.

27.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:44
Atlas, taburcu edildikten sonra öldü, soruşturma başlatıldı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun, 'karın ağrısı' nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu hastanesinden taburcu edildikten sonra hayatını kaybetmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.
KKTC'de gündem olan olay dün meydana geldi. Güzelyurt'a bağlı Yayla köyünde yaşayan Atlas Rüstemoğlu, saat 23.00 sıralarında 'karın ağrısı' nedeniyle Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırıldı. Atlas, yapılan ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk servisine alınan Atlas Rüstemoğlu'na serum takıldı ve filmi çekildi. Atlas, 02.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi, evine gönderildi. Atlas, eve gittikten yaklaşık 5 saat sonra, 08.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Atlas'ın doktor ihmali üzerine öldüğü iddiaları üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Atlas'ın ölümünden önce sosyal medyadan paylaştığı görüntüde, Hasta oldum, ateşim var arkadaşlar, bye bye dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Medyanın Atlas'ın ölümünü manşete çekmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Atlas Rüstemoğlu'nun yapılan otopsisinde, göğüs aortunda yırtılma ve iç kanama tespit edilmiş, ölümüne etkili başkaca hastalığı olup olmadığının, uygulanan tedavilerde kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi için hem Türkiye Adli Tıp Kurumu'nda hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda tetkik edilmesi için, doku örnekleri, idrar, kan ve mide içeriği örnekleri alınmıştır. Aynı zamanda, bakanlığımız tarafından geniş çaplı idari bir araştırma da başlatılmıştır. Araştırma komitesinin el edeceği tüm bulgular, kamuoyunun bilgisine şeffaf bir şekilde sunulacak ve eğer bir ihmal varsa bunun gereği de yapılacaktır. Atlas Rüstemoğlu evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz denildi.
Atlas, taburcu edildikten sonra öldü, soruşturma başlatıldı

Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA


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